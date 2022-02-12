Киев, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника — это «лучший друг врага», а вся информация, которая помогает панике, не помогает Киеву. Об этом Зеленский заявил сегодня, 12 февраля, на брифинге.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

«Я должен анализировать всю информацию, что у нас есть. У нас есть много информации. Потому что это наши границы, наши территории. Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные СМИ активно раздувают истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. При этом Москва не раз подчеркивала, что никаких планов по вторжению просто не существует, так как Россия не ставит своей целью захват Украины.

Тем не менее опасность войны существует, так как Запад может натравить ВСУ на Донбасс, а там проживают сотни тысяч граждан России. В этой ситуации Россия не сможет не ответить на агрессию против Донбасса.