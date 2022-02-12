Москва, 12 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 12 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

iphotocommerce Самолет

Так, по состоянию на 16:19 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще восемь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что облачная погода, кратковременный снег и до — 2 градусов мороза ожидается в столице России 12 февраля.