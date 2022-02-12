Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM В Екатеринбурге один из оперативных сотрудников исправительной колонии номер 10 попался на получении взятки. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

За колючей проволокой

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Речь идёт о старшем уполномоченном отдела. Следователи считают, что он получил 45 тыс. рублей за то, чтобы пронести на территорию колонии алкоголь и три сотовых телефона.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности областного ГУ ФСИН, добавил Шульга.