Вашингтон, 12 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Видеостриминговый сервис Disney+ в последнем квартале 2021 года привлёк больше новых подписчиков, чем лидер отрасли Netflix. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные компании StreetAccount.

Скриншот главной страницы Приложение Disney+

За последние три месяца 2021 года число подписчиков сервиса потокового видео от Disney выросло на 11,8 млн человек. Это превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали рост на уровне 7 млн подписчиков.

К началу 2022 года общее число подписчиков Dinsey+ (включая индийскую платформу Disney+ Hotstar) достигло 129,8 млн. Главный исполнительный директор Disney Боб Чапек заявил, что к 2024 году в компании рассчитывают нарастить число подписчиков сервиса Disney+ до 230−260 млн человек.

Крупнейшим видеостриминговым сервисом в мире по итогам 2021 года осталась платформа Netflix с 222 млн подписчиков. Однако за последние три месяца прошлого года компания нарастила число подписчиков только на 8,3 млн человек, что оказалось ниже прогнозов экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2022 года Netflix опубликовала финансовую отчётность, в которой отражается замедление темпов роста числа подписчиков. В течение двух дней после публикации отчётности стоимость акций Netflix упала более чем на 22%.