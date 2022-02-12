12 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 17:12 — REGNUM Грузинские пользователи соцсетей продолжают активно обсуждать те «угрозы», которые исходят от России для Украины. Постят и комментируют публикации иностранных СМИ, а также делают собственные выводы относительно ложности или правдивости той или иной информации.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«У США и их союзников есть новая разведывательная информация, согласно которой Россия может напасть на Украину до окончания Олимпиады», — пост такого содержания cо ссылкой на CNN на своей странице в Facebook разместила грузинская телекомпания «Имеди». Интересно, что большинство пользователей откровенно высмеяли это «пророчество».

"Гадалки», — отозвалась И.Г.

Иван Крамской. Гадание

«В такую войнушку даже дети не играют», — в тон ей отреагировала И.Ц.

«Эту информацию Какулия (грузинская «предсказательница») распространяет или служба разведки?» — поинтересовался М.М.

«Вот и я хотела это сказать. У Какулии более точные сведения обычно», — усмехнулась М.Ц.

Пространным постом отреагировал на учения России у границ Украины грузинский аналитик А.С.

«Киев законно… требует, чтобы Россия предоставила информацию о составе российской армии в пограничных регионах и о целях маневров, что Россия расценила как ультиматум… Даже в советский период, когда СССР проводил в пограничных регионах масштабные учения, они были гораздо прозрачнее, предоставлял информацию граничащим с ним государствам, приглашал военных представителей и международных наблюдателей… Но Россией движут иные цели…» — отметил он и еще раз подчеркнул «законность» требований Украины.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В конце своего поста заметил: «Ажиотажа прибавилось, но, как я писал месяц назад, масштабных военных действий не ожидаю. Напряженность сохранится. Это часть сценария, написанного Россией для достижения целей».

Он же позицию тех грузинских граждан, которые в этом противостоянии болеют за Россию, назвал позорной.

«Я как рядовой гражданин Грузии болею за мир и решение любых проблем между государствами мирным путем… А войны и убийства — не сила государств, а слабость правителей», — заметила Т.Ч. в ответ на характеристику «болельщиков» А.С.

Тему «болельщиков» России в Грузии продолжил и раскрыл пользователь Д.З.

«Болельщиками России в Грузии могут быть: 1. Те типы, которые еще считают, что Россия — это СССР. 2. Выпускники Лумумбы, МГИМО, МГУ и других кузниц советского КГБ… или 3. Некоторые психически больные», — предложил свою классификацию «пророссийской общественности» Д.З.