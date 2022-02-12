Новосибирск, 12 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Приказом генерального прокурора России на должность прокурора Баганского района Новосибирской области назначен советник юстиции Сергей Рахимов. Об этом сообщает прокуратура региона.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Согласно официальным данным, Рахимов окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 2008 года.

С 2011 года он был заместителем прокурора Карасукского района Новосибирской области.