Новосибирск, , 16:02 — REGNUM В Новосибирской области прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании ущерба, причинённого животному миру. С полицейских, подстреливших косуль, в пользу Российской Федерации требуют взыскать 1 560 000 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Косуля Kurganobl.ru

Напомним, что ранее полицейских из Новосибирской области поймали на незаконной охоте на косуль.

По данным следствия, новосибирские полицейские во время запрета охоты незаконно подстрелили 13 сибирских косуль.

По ходатайству следователя на имущество полицейских, в том числе автомобили и охотничьи ружья, наложен арест.

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