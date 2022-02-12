Москва, 12 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Напомним, ранее Блинкен анонсировал свой телефонный звонок Лаврову в связи с ситуацией на Украине.

В ходе разговора Лавров заявил, что пропагандистская кампания США и их союзников о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели.

«Министр (Лавров) подчеркнул, что развернутаяСШАи их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти вКиевек саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные СМИ развернули истерическую кампанию вокруг того, что Россия якобы готовит нападение на Украину. При этом российская сторона не раз подчеркивала, что никакого нападения на Украину Москва не планирует.