Новосибирск, 12 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области утвердждено постановление о принудительном медицинском лечении 60-летнего жителя Кузбасса. Мужчина проходил по делу об убийстве с особой жестокостью, сообщили в новосибирской прокуратуре.

Wallspaper.ru Убийство

Установлено, что в августе 2021 года на берегу реки Обь после совместного распития спиртного страдающий психическим заболеванием кемеровчанин решил убить своего знакомого из-за неприязненного отношения. Он взял нож и нанес им не менее 32 ударов потерпевшему.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд.