Астрахань, , 15:53 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 74 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Эпидемия коронавируса tasnimnews.com

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12 февраля выявлено 890 новых случаев заражения коронавирусом — на десять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 98 тыс. 134 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 803 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 341 — за последние сутки.

За весь период скончались 2737 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.