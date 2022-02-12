Милан, Италия, , 15:53 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» продлит соглашение со своим французским полузащитником Исмаэлем Беннасером. Об этом 12 февраля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Исмаэль Беннасер joshjdss

По информации источника, новое соглашение миланской команды с 24-летним футболистом будет рассчитано до лета 2026 года с зарплатой €3,2 млн в год, что в два раза больше, чем игрок получает в настоящее время.

Также указывается, что из контракта будет убран пункт о €50 млн отступных за полузащитника. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024 года

Отметим, в нынешнем сезоне Исмаэль Беннасер, который пришел в «Милан» в 2019 году, сыграл за свой клуб в 20 матчах итальянской Серии А и отличился в них одним голом и одной результативной передачей.