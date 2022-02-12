Курск, , 15:50 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 148 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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12 февраля зарегистрировано 815 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 40 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 95 тыс. 780 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 84 тыс. 173 пациента, в том числе 287 — за последние сутки.

Всего скончались 2226 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.