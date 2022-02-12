Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM За время дистанционного обучения петербургских школьников средних и старших классов, заболеваемость детей коронавирусной инфекцией снизилась в 1,5 раза, госпитализация несовершеннолетних сократилась почти вдвое, а количество болеющих учителей уменьшилось с пяти до трех тысяч. Об этом 12 февраля сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Ирина Потехина Edu.gov.ru

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Напомним, с 2 февраля учащиеся 7−11-х классов ушли на дистанционное обучение, ранее установленный срок истекает 13 февраля, но с 14 февраля петербургские школьники возвращаются к очному обучению. Также, по решению оперштаба, не продлеваются ограничения на посещение несовершеннолетними общественных мест: торговых центров, кафе, кинотеатров, театров и других заведений.

«В понедельник школы опять начнут работать в обычном режиме. Возобновит работу всё дополнительное образование. Допуск в общественные учреждения для детей тоже будет открыт, — сообщила Ирина Потехина. — Но за директорами школ остаётся право — как и раньше — отправлять на удалёнку карантинные классы. А родители все также могут оставлять детей дома на смешанном обучении».

Вице-губернатор также уточнила, что за почти два года пандемии диагноз COVID-19 получили более 150 тысяч петербургских детей, причем 40% из них заболели в течение последнего месяца, с приходом штамма «омикрона».

«Если общая заболеваемость в городе пока ещё высока, детские показатели после пиковых значений 3−4 февраля, ежедневно и существенно снижаются», — заверила Ирина Потехина.

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