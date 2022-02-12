Новосибирск, 12 февраля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Старты массовой лыжной гонки «Лыжня России» прошли сегодня, 12 февраля, практически во всех районах Новосибирской области и, конечно, в Новосибирске. Новосибирцы соревновались на дистанциях 5 и 10 км, а также на специальной дистанции 2023 метра, которую посвятили предстоящему Молодёжному чемпионату мира по хоккею, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sport.nso.ru «Лыжня России» в Новосибирске

По данным областного министерства физической культуры и спорта, в Новосибирске на лыжню встали 2500 человек. Итоги «Лыжни России» по районам обещают подвести позже.

Напомним, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом старты «Лыжни России» в Новосибирской области проходили только для людей старше 18 лет.