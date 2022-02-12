Марбелья, Испания, , 15:43 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» уверенно с «сухим» счетом обыграл шведскую команду «Мальмё» в товарищеском матче. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле стадиона «Дама де ноче» в Марбелье (Испания), где обе команды находятся на сборах.

В составе победителей голы забили эквадорский защитник Кристиан Рамирес (35-я минута) и бразильский форвард Вандерсон (58-я).

Отметим, в настоящее время «Краснодар» имеет 29 очков после 18 туров и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч в первом после зимнего перерыва тура краснодарская команда проведет с московским клубом «Локомотив 27 февраля.