Москва, , 08:58 — REGNUM Предприятия украинского ВПК будут использоваться Турцией для развития своей собственной военной промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

«Конечно, основным двигателем создания совместных турецко-украинской проектов в в военно-технической сфере является Турция, заинтересованная в освоении тех остаточных мощностей и военно-промышленного комплекса на территории бывшей Украинской ССР, которые позволяют ей решить ряд актуальных задач для развития собственного ВПК. Турецкий ВПК сталкивается с рядом ограничений и, например, пока что не может производить авиационные двигатели. И именно эту проблему турецкие партнёры Киева стремятся решать, используя украинские предприятия», — сказал эксперт.

Напомним, что между Турцией и Украиной было достигнуто соглашение о строительстве на украинской территории завода по производству турецких боевых дронов.