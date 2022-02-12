Кемерово, 12 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Кемерове с сегодняшнего дня, 12 февраля, и до вечера 13 февраля сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

На этот же период времени режим «чёрного неба» продлили в Новокузнецке и Прокопьевске.

Согласно прогнозу, сегодня 12 февраля, в отдельных районах Кузбасса наблюдался дым с ухудшением видимости до 2 км.