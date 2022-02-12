Курган, , 15:33 — REGNUM Две жительницы Курганской области потеряли более 1,6 млн рублей, пытаясь заработать в интернете на инвестициях. Об этом сообщает областное УМВД.

Мошенники

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Одной из пострадавших мошенники предложили зарабатывать на продаже и покупке биткоинов. А второй было предложено заключать виртуальные сделки на некой торговой платформе. В обоих случаях общение проходило через скайп, и так называемые финансовые консультанты настоятельно предлагали оформлять кредиты и вкладывать средства в «сделки», чтобы увеличить прибыль.

Со временем женщины поняли, что их обманули, но было уже поздно. В полиции отмечают, что желание заработать деньги легко и быстро не позволяет гражданам критически относиться к происходящему, а большая часть пострадавших скрывает от близких, что берёт кредиты и вкладывает деньги в сомнительные финансовые операции либо переводит их на неизвестные счета.