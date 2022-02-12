Москва, 12 февраля 2022, 15:30 — REGNUM Правительство РФ одобрило эксперимент по введению в Москве, Московской и Калужской областях, Татарии упрощенного налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», сообщается на сайте правительства.
Также одобрены нормативы зачисления доходов в федбюджет и бюджеты субъектов РФ от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим.
По предварительным данным, эксперимент по переходу продлится 6 лет.
С 2019 года в четырех регионах РФ — в Москве, Московской области, Татарии, Калужской области — в рамках эксперимента действует особый налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход (НПД).