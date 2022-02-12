История вопроса

Налоговая льгота – это преимущество, которое государство или органы местного самоуправления предоставляют определённым категориям лиц, ставящее их в более выгодное положение по сравнению с налогоплательщиками, не имеющими права на льготу.

Налоговые льготы для субъектов хозяйствования являются инструментом тарифного регулирования экономической деятельности, для физических лиц – несут социальную функцию. Предоставление налогоплательщикам льгот лишает государство части поступлений от налогов.

Льготы могут предоставляться в качестве налоговых изъятий, когда получатель льготы имеет возможность исключить какое-либо имущество или доходы из налогооблагаемой базы. Налоговые скидки позволяют налогоплательщику вычесть из налогооблагаемой прибыли часть доходов, направляемых на какие-либо определённые цели. Обычно это цели, трактуемые государством как общественно полезные. Освобождение от налога или его части может выступать в виде уменьшения ставки налога или налогового оклада, отсрочки или рассрочки уплаты налога, возврата или зачёта ранее уплаченного налога.

В России размеры и порядок предоставления налоговых льгот определяется Налоговым кодексом РФ.



