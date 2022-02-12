Москва, , 15:29 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко не исключает, что в скором времени появится новый национальный проект в области радиоэлектроники. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России.

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что вице-премьер Чернышенко и вице-премьер Юрий Борисов в режиме видео-конференц-связи провели стратегическую конференцию с представителями отрасли по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Данное мероприятие было организовано в Координационном центре правительства России. Цель мероприятия — создание условий для спроса на российскую электронику и выработка новых мер поддержки этой отрасли.

В 2021 году были рассмотрены 19 проектов в области радиоэлектроники. Восемь из этих проектов на общую сумму 147 млрд рублей уже были одобрены. В работе сейчас находятся 51 проект на сумму 360 млрд рублей.

«В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», — сказал Чернышенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в существенной степени утратила свою радиоэлектронную промышленность, которая досталась ей от Советского Союза. Сейчас российская экономика критически зависит от поставок микроэлектроники из-за рубежа.