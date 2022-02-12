Пекин, , 15:28 — REGNUM Немецкая мужская сборная по хоккею переиграла команду Китая в матче второго тура группового этапа на олимпийском турнире в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Хоккеисты из Германии переиграли китайцев со счетом 3:2.

В составе немецкой сборной голы забили Марсель Брандт (14-я минута), Корбиниан Хольцер (17-я) и Доминик Кахун (25-я).

У сборной Китая шайбами отличились Спенсер Фу (40-я) и Тайлер Вонг (49-я). При этом китайская команда состоит из игроков клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар».

Отметим, в матче заключительного тура группового этапа сборная Китая сыграет с командой Канады, а сборная ФРГ — с командой США.