Москва, 12 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Киностудия «Союзмультфильм» не планирует выпускать продолжения популярных советских мультфильмов, заявила глава студии Юлиана Слащева в интервью порталу «Бюллетень кинопрокатчика».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

Ранее «Союзмультфильм» выпустил продолжения мультсериалов «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Новые серии популярных мультфильмов не понравились многим зрителям.

Слащева рассказала, что большое количество негативных отзывов не помешало новому «Простоквашино» стать одним из самых популярным отечественных анимационных проектов 2021 года. Она добавила, что в студии учли этот опыт при работе над продолжением «Ну, погоди!».

При этом глава «Союзмультфильма» заявила, что в будущем студия будут заниматься развитием новых франшиз. Исключением станет уже готовящийся выпуск мультфильма «Умка».

"Подобных ребутов мы больше делать не будем», — подытожила Слащева.