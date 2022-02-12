Москва, , 15:22 — REGNUM Михаил Мишустин — премьер-министр РФ — назвал актрису Зинаиду Кириенко примером преданности своей профессии, телеграмма с соболезнованиями ее родным опубликована на сайте правительства РФ.

Зинаида Кириенко и Анатолий Решетников Цитата из к/ф «Вдали от Родины». Реж. Алексей Швачко. 1960. СССР

«Всю свою жизнь Зинаида Михайловна Кириенко являлась примером преданности своей профессии, была душевно … открытым и неординарным человеком. Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей», — заявил он.

Он также отметил образы актрисы в фильмах «Тихий Дон», «Казаки» и «Любовь земная», которые вошли в золотой фонд киноискусства.

«Она умела создать особую атмосферу в кадре и на сцене, была естественной, удивительно точно передавала характер, чувства, переживания своих героинь, всегда излучала любовь», — добавил он.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет. Соболезнования также выразили президент РФ Владимир Путин и мэр столицы РФ Москвы Сергей Собянин.