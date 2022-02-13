Москва, , 08:57 — REGNUM Украина, без сомнения, будет использовать турецкое оружие в Донбассе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

БПЛА Bayraktar TB2 в полёте с 4 управляемыми авиабомбами armyinform.com.ua

«Сотрудничество между Турцией и Украиной в военно-технической сфере началось не вчера, оно началось даже не при Владимире Зеленском, оно началось ещё при Петре Порошенко, когда с пафосом обставлялась поставка первой партии «Байрактаров» на Украину, и именно тогда началось их испытание на ряде полигонов с прицелом на боевое применение в Донбассе. Совершенно очевидно, что конечная цель приобретения этих машин заключается именно в этом. Второй попутной целью, об этом иногда говорится, может стать экспорт «Байрактаров», в том числе, производимых на предприятии на территории Украины, если его, конечно, достроят, в третьи страны. То есть, с прицелом и для украинской стороны для такого рода сотрудничества», — сказал эксперт.

Напомним, что 3 февраля в Киеве между Турцией и Украиной в было заключено соглашение о строительстве на украинской территории завода по производству турецких боевых беспилотников и о создании учебного центра для подготовки украинских операторов этих беспилотников.