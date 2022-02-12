Саратов, , 15:09 — REGNUM Губернатор Саратовской области поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после покушения на убийство 5-летнего мальчика. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба главы региона.

«Губернатор Валерий Радаев взял на личный контроль ситуацию с происшествием в Энгельсе. Глава региона поручил министру здравоохранения Олегу Костину контролировать оказание всей необходимой медпомощи пострадавшему ребенку. Зампреду Роману Грибову поручено проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 февраля из квартиры дома по ул. Полтавская был госпитализирован 5-летний мальчик со множественными ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержана его 29-летняя мать. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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