Лондон, 12 февраля 2022, 15:06 — REGNUM Министерство обороны Великобритании заявило о начале вывода своих военных инструкторов с Украины. Об этом в эфире ВВС сообщил сегодня, 12 февраля, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.
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«В случае конфликта на Украине не будет британских военных», — прямо сказал Хиппи.
Он также подчеркнул, что британские военные инструкторы покинут Украины 12−13 февраля.
Кроме того, Хиппи предупредил, что британские королевские ВВС не смогут вывезти британцев с Украины, в том случае, если русские начнут вторжение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные пресса уже не первый день сходит с ума, тиражируя откровенные фейки о том, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину.