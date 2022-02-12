Гай, Оренбургская область, 12 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области охранник осуждён к лишению свободы за халатность, повлекшую травмирование несовершеннолетних. Об этом 12 февраля сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Приговор вынес Гайский городской суд. По данным следствия, 25 июля на железнодорожной станции Халилово девочки прошли к вагону-цистерне с опасным грузом, поднялись на верхнюю часть вагона и во время изготовления селфи были травмированыф электрическим током.

В результате 11-летняя погибла, а здоровью 13-летней и 15-летней был причинён тяжкий вред. Суд отправил охранника в колонию на два года.