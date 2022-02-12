Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Планы американской компании SpaceX по наращиванию числа спутников Stralink могут привести к значительному увеличению рисков столкновения с другими аппаратами на околоземной орбите. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на заявление Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Соответствующее заявление NASA направлено в Федеральную комиссию по связи США (FCC) в ответ на заявку SpaceX по развёртыванию второго поколения спутников Starlink. Представленные в FCC планы компании SpaceX по развитию этой спутниковой группировки предусматривают возможность доведения общего числа спутников до 30 тысяч.

В комментарии NASA к этой заявке говорится, что такой быстрый рост числа спутников на околоземной орбите может оказать негативное влияние на научные программы и пилотируемые миссии агентства. Отмечается, что экспертам придётся отслеживать в пять раз больше объектов на околоземной орбите, чтобы избежать потенциальных столкновений с другими аппаратами.

Также в NASA подчеркнули, что размещение спутников Starlink на низкой орбите может создать проблемы для работы астрономических приборов. Причём речь идёт не только о наземных станциях, но и об орбитальных обсерваториях, включая «Хаббл». При этом в NASA прямо не выступили против выдачи лицензии на размещение второго поколения спутников Starlink.

«NASA стремится обеспечить развёртывание второго поколения системы Starlink таким образом, чтобы обеспечить безопасность космических полётов и долгосрочную устойчивость космической среды», — говорится в комментарии.

Американская компания SpaceX формирует спутниковую группировку Starlink для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. SpaceX запустила уже более двух тысяч спутников Starlink.

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