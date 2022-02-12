Вашингтон, 12 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении допинга, написала 12 февраля журналистка американской газеты The Washington Post (WP) Сэлли Дженкинс.

Luu Камила Валиева

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По мнению журналистки из США, имеющееся в настоящее время антидопинговая система является неэффективной.

Также Дженкинс отметила, что время проверки и оглашения результата допинг-пробы российской спортсменки — это логичный показатель негибкой политики Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и, вероятно, это также произошло вследствие политизированности в этом вопросе.

Исходя из этого, американская журналистка считает, что в сложившейся ситуации виновата имеющаяся в данный момент система проверки допинг-проб, а потому, как считает Дженкинс, Валиеву не за что наказывать.

Кроме того, она указала на то, что ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) идут по курсу: «если сомневаешься, наказывай» и потому, по мнению журналистки, в резонансном процессе с фигуристкой изначально имеется несправедливое отношение к спортсменам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент ВАДА Ричард Паунд предложил России из-за якобы имеющихся у нее проблем с допингом, не принимать участие в нескольких Олимпийских играх.