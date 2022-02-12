Пекин, , 14:31 — REGNUM Китайский конькобежец Гао Тинъюй стал победителем на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конькобежный спорт Clément Bucco-Lechat

Победный результат китайского спортсмена составил 34,32 секунды, что стало новым олимпийским рекордом.

Второе место занял представитель Южной Кореи Чха Мин-Кю с результатом 34,39 секунды, третьим финишировал Ватару Морисиге из Японии, показавший результат 34,49 секунды.

Лучшим среди российских спортсменов стал Артем Арефьев, который прошел указанную дистанцию за 34,56 секунды.