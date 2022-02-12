Калуга, 12 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Калужской области результатом развития ИТ-бизнеса стала работа 391 компании, в бюджеты всех уровней поступило 1 028,5 млн рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский на расширенном заседании коллегии регионального министерства цифрового развития, сообщили 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Фото министерства цифрового развития Калужской области Губернатор Владислав Шапша приветствовал участников коллегии региональной Минцифры.

В докладе замгубернатора отметил, что ключевыми направлениями деятельности областного министерства цифрового развития являются создание современной ИТ-инфраструктуры, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В 2021 в Калужской области создан институт руководителей цифровой трансформации. В органах исполнительной власти Калужской области на уровне заместителя руководителя были назначены 24 руководителя цифровой трансформации в соответствующих отраслях. Цифровизация городского хозяйства идет в рамках проекта «Умный город». Среди результатов работы замгубернатора представил: созданную региональную навигационно-информационную систему, платформу «Монитор города», платформу «Цифровой двойник города», систему мониторинга атмосферного воздуха, системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов и интеллектуального управления городским общественным транспортом. Совместно с Минцифры России внедрена платформа государственных сервисов. В Калужской области появился первый МФЦ в России, сертифицированный по международному стандарту качества. В регионе открыты 10 цифровых МФЦ, в ближайшие годы все МФЦ должны стать полностью цифровыми. В числе новинок ближайшего времени — выдача результатов оказания части услуг через постаматы.

В ведении министерства цифрового развития региона работает Проектный офис. Его задача — обеспечение мониторинга реализации национальных проектов. В целях реализации национальных проектов в 2021 году в регионе выполнялось 44 региональных проекта. Реализуются совместные с Мицифры пилотные проекты, касающиеся контрольной (надзорной) деятельности. Здесь и автоматизированный дистанционный учет и контроль качества воды, и мониторинг несанкционированных рубок лесов с использованием платформы контрольно-надзорной деятельности. В 2022 году в Калужской области планируется внедрить модуль аналитической отчётности, интегрированный с автоматизированными системами управления бюджетным процессом и управления государственными и муниципальными закупками.