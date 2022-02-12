Пекин, 12 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Мужская хоккейная сборная США обыграла команду Канады в матче группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Американцы переиграли канадцев со счетом 4:2.

В составе победителей шайбами отметились Энди Миле (3-я минута), Бен Майерс (19-я), Брендан Бриссон (23-я) и Кенни Агостино (47-я).

У канадской команды голы забили Мэт Робинсон (2-я) и Корбан Найт (35-я).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мужская сборная России по хоккею обеспечила себе выход в четвертьфинал олимпийского турнира по этому виду спорта.