Москва, 12 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Смерть советской и российской актрисы Зинаиды Кириенко стала невосполнимой утратой для отечественной культуры, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной 12 февраля на сайте президента РФ.

Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж Сергей Герасимов. 1957. СССР Зинаида Кириенко и Пётр Глебов

Президент России передал слова поддержки родным и близким артистки. Он подчеркнул, что Кириенко была актрисой, наделённой не только ярким талантом, но и душевной щедростью.

«Зинаиды Михайловны больше нет с нами, но навсегда останутся её творческое наследие и незабываемые роли. Останется добрая, светлая память о ней», — отметил Путин.

Народная артистка РСФРС Зинаида Кириенко умерла 12 февраля 2022 года в возрасте 88 лет. Ранее она была госпитализирована с COVID-19.

Более 30 лет Кириенко проработала в Театре-студии киноактёра (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Она снялась в нескольких десятках известных кинокартин, включая фильмы «Поэма о море», «Судьба человека» и «Тихий Дон».