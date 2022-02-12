Москва, , 14:14 — REGNUM Слухи о том, что началась эвакуация российских дипломатов с Украины были нужны для оправдания начала эвакуации дипломатов ряда западных стран. Об этом сегодня, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Захаровой, в западных СМИ появилась информация о том, что якобы уже началась эвакуация российских дипломатов с Украины, хотя на самом деле произошел отъезд детей дипломатов к бабушкам и дедушкам на рождественские каникулы месяц назад.

«Как мы теперь понимаем, целью этих вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине», — сказала Захарова.

Также она отметила, что 11 февраля об эвакуации своих дипломатов на Украине заявили власти Израиля.

Ранее Захарова заявила, что Запад ведет скоординированную информационную атаку на Россию, с целью втянуть страну в войну на Украине.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американскойвоенно-политическоймашины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — говорила Захарова.