Красноярск, , 14:12 — REGNUM В Красноярском крае принят законопроект, предусматривающий предоставление многодетным семьям сертификатов вместо земельных участков. Инициатором нововведений стала прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Как отмечается, в настоящее время ожидают предоставления участка земли более 15 тыс. красноярских семей. 13 тыс. из них хотят получить участок для строительства дома.

В связи с этим прокуратура инициировали принятие законопроекта, который предусматривает возможность получения семьёй земельного сертификата вместо участка.

«Принятие законопроекта позволит ускорить реализацию многодетными гражданами прав на получение земельных участков, в том числе в целях улучшения жилищных условий», — отметили в прокуратуре.

Депутаты регионального Заксобрания одобрили проект закона в первом чтении 10 февраля.