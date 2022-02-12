Саратов, , 14:09 — REGNUM 5-летний мальчик из Энгельса (Саратовская область), получивший ранения, находится в тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

Вызов в скорую помощь поступил в 00:05 мск, через 10 минут бригада скорой была на месте. Ребенка госпитализировали с ранами в энгельсскую горбольницу в тяжелом состоянии, отмечается в сообщении.

Мальчика госпитализировали из квартиры дома по ул. Полтавская. По подозрении в покушении на убийство задержана его мать — 29-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело.

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