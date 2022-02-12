Тацинский район, Ростовская область, , 14:06 — REGNUM В Ростовской области 14-летнюю девочку сбил поезд. Школьница с тяжёлыми травмами доставлена в больницу.

Поезд

Инцидент случился в Тацинском районе, когда восьмиклассница возвращалась домой из школы. Как сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), девочку доставили в центральную районную больницу. Тяжёлое состояние пациентки не позволяет транспортировать её в Ростов-на-Дону.

За жизнь девочки борются врачи областной детской клинической больницы.