Вашингтон, 12 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Общие планируемые инвестиции в завод японской корпорации Toyota в штате США Западная Виргиния выросли до $2 млрд. Об этом сообщает портал Engadget.

(сс) Neubie Эмблема Toyota

Несколько месяцев назад в Toyota объявили о наращивании инвестиций в завод по производству электромобилей и гибридных трансмиссий в Западной Виргинии на $240 млн. Теперь в компании объявили об инвестировании в это предприятие ещё $73 млн.

Таким образом, общие инвестиции Toyota в это предприятие достигнут $2 млрд. Это позволит увеличить мощность по производству гибридных трансмиссий до 600 тыс. в год. Также на предприятии будут созданы дополнительные мощности по производству электрических двигателей.

Ранее Toyota представила планы по строительству завода по производства аккумуляторов в штате Северная Каролина. Затраты на это предприятие составят около $1,29 млрд.

Японский атвопроизводитель планирует выпустить электрифицированные варианты для всей линейки своих автомобилей. К 2030 году в Toyota рассчитывают представить более 30 моделей электрических авто.