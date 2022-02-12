Эль-Кувейт, 12 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кувейта призвало граждан эмирата покинуть Украину как можно скорее. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МИД Кувейта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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МИД Кувейта мотивирует свой призыв тем, что западные спецсужбы постоянно сообщают о «неминуемости российского вторжения на Украину».

Стоит отметить, что ранее власти США, Японии, Латвии, Норвегии, Южной Кореи, Израиля, Нидерландов, Черногории, Великобритании, Бельгии, Новой Зеландии, Австралии и Финляндии также призвали своих граждан покинуть Украину, а также начали вывоз своих дипломатов.