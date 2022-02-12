Байкальск, Иркутская область, 12 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В моногороде Байкальске (Иркутская область) введен режим функционирования повышенной готовности в связи с техническим состоянием городской ТЭЦ. Об этом 13 февраля сообщает телеграм-канал «Город Братск».

Липунов Г.А ТЭЦ

«Угля на станции хватит до начала марта. При этом топливо поступает с высоким содержанием серы, что отрицательно сказывается на работе котлов, они выходят из строя. В этот отопительный период уже случались остановки работы котлов, были задействованы резервные агрегаты. Хотя в целом режим подачи тепла в город проходит нормально». — пояснил мэр города Василий Темгеневский.

На заседании КЧС Байкальска руководителю ООО «Теплоснабжение» Федору Ларченко рекомендовано провести комплекс мероприятий для нормального функционирования оборудования предприятия.

Байкальск с населением 12,5 тыс. человек, который находится на берегу Байкала, обеспечивает теплом угольная ТЭЦ остановленного в 2013 году БЦБК. После остановки предприятия ТЭЦ была передана муниципалитету. Ее износ превышает 70%, главный корпус может обрушиться в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года крушение железобетонной трубы дымохода ТЭЦ-2 произошло в Барнауле (Алтайский край): судя по видеокадрам, её верхняя часть просто взяла и рассыпалась в пыль, повредив конвейер подачи топлива. Все три обслуживаемые ею котла пришлось остановить. Никто из людей не пострадал, а отключение тепла и горячей воды потребители пережили с меньшими проблемами из-за резкого потепления в регионе.

СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрело в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), возбудив уголовное дело.

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