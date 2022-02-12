Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В отдел полиции Санкт-Петербурга доставлен отец (ранее судимый) младенца (нет еще и года) после того как у него были зафиксированы телесные повреждения. Об этом 12 февраля сообщил источник в правоохранительных органах города.

Мужчина в настоящее время дает объяснения. У ребенка зафиксированы травмы, он госпитализирован.

ЧП случилось в одной из коммунальных квартир на ул. Гаванской. В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что организована проверка соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних.