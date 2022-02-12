Ташлинский район, Оренбургская область, 12 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ташлинском районе Оренбургской области погиб 36-летний сотрудник одного из сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

По предварительным данным, на него наехал 61-летний тракторист. От полученных травм гражданин скончался.

По факту трагедии проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.