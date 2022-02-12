Чита, 12 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Прокуратура Центрального района Читы 12 февраля известила об окончании расследованя уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего главного бухгалтера государственного учреждения здравоохранения «Читинская центральная районная больница». Подробности сообщает телеграм-канал краевой прокуратуры.

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По версии следствия, с июня 2015 г. по декабрь 2017 г. главный бухгалтер формировала заявки на кассовый расход, в которые вносила недостоверные сведения об удержании из заработной платы врачей стоматологов членских взносов в Ассоциацию стоматологов Забайкалья. После перечисления учреждением денежных средств в сумме более 1,5 млн рублей на расчетный счет общественной организации, женщина по поддельному платежному поручению перевела их на свои и подконтрольные ей счета.

Кроме того, с марта 2016 г. по июнь 2017 г. главный бухгалтер сформировала заявки на кассовый расход, в которые внесла недостоверные сведения о приобретении у одной из организаций материальных запасов, и о предоставлении предпринимателем услуг по сопровождению пользовательских прав, оценке документации и обслуживанию программных продуктов.

После перечисления учреждением денежных средств в сумме более 3,2 млн рублей на расчетные счета предпринимателей, она также по поддельному платежному поручению перевела их на свои и подконтрольные ей счета. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России.

В ходе расследования уголовного дела, которое осуществлено Следственным управлением УМВД России по Забайкальскому краю, наложен арест на имущество обвиняемой. Прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд г. Читы для рассмотрения по существу.

В случае признания вины женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года теперь уже бывшие сотрудники государственного учреждения здравоохранения «Кыринская центральная районная больница» (Забайкальский край) пошли под суд за крупное хищение денежных средств. Речь идёт о главном бухгалтере и бухгалтере данного медицинского учреждения, которые в период с сентября по декабрь 2017 года, используя программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», обманным путем похитили около 260 тыс. рублей.

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