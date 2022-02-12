Москва, , 13:33 — REGNUM Зинаида Кириенко — народная артистка РСФСР — была истинной актрисой по призванию, оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства. Об этом 12 февраля заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Истинная актриса по призванию, оставила заметный след в летописи отечественного театрального и киноискусства. В ее биографии — множество разноплановых образов, каждый из которых отличается особой красотой, искренностью, — отметила Любимова.

По ее словам, Кириенко удалось через года пронести любовь к своей профессии и зрителям, ее «яркое и многогранное творчество навсегда останется в сердцах коллег и преданных поклонников».

Зинаида Кириенко известна ролями в таких фильмах, как «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Любовь земная» Евгения Матвеева.

Церемония прощания с актрисой пройдет 15 февраля в Доме кино, ее похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом ИА REGNUM сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Кириенко ушла из жизни на 89 году жизни. Ранее она была госпитализирована с COVID-19.

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