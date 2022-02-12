Солт-Лейк-Сити, США, , 13:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверенно обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу гостей со счетом 114:99.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, набравший во встрече 24 очка.

В составе «Орландо» наиболее результативным оказался форвард Уэнделл Картер, который остановился в шаге от дабл-дабла с 22 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Юта» 15 февраля дома сыграет с клубом «Хьюстон Рокетс», а «Орландо» 13 февраля на выезде встретится с командой «Финикс Санз».