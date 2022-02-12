Калуга, , 14:34 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 134 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 февраля.

Коронавирус Permkrai.ru

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 993 человека. Днём ранее, 11 февраля, в регионе было зарегистрировано 1 050 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 83 881 человека, 66 842 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 326 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации областного Минздрава, по состоянию на 11 февраля в регионе было развёрнуто 1 800 инфекционных коек. На стационарном лечении находилось 1 347 пациентов. За сутки в больницы поступило 138 человек, выписано — 112. От COVID-19 привито 93,7% взрослого населения области от плана. Охват тестированием составляет 527,3 на 100 тыс. населения. Дополнительно подготовлено две тысячи инфекционных коек, проведена ревизия материально-технического состояния и оснащения инфекционных стационаров и медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию. Заключены контракты на поставку в область медицинского кислорода.

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