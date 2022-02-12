Анкара, 12 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Указ о подтверждении Шушинской декларации (о военном сотрудничестве Турции и Азербайджана) подписал президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает 12 февраля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Парламенты Турции и Азербайджана ратифицировали данную декларацию в начале февраля.

«Эрдоган принял делегацию Совета аксакалов Организации тюркских государств. На приеме президент подписал соответствующий президентский указ об утверждении Шушинской декларации, которая была принята Великим нацсобранием Турции», — отмечается в сообщении.

Декларация о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном была подписана президентами Эрдоганом и Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 г. в городе Шуша.

В тексте отмечается, что в случае угрозы или агрессии со стороны какого-либо государства Турция и Азербайджан будут действовать совместно.