Вашингтон, 12 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Главную роль в будущем фильме по мотивам биографии ямайского музыканта Боба Марли получил британский актёр Кингсли Бен-Адир. Об этом сообщает журнал Variety.

Официальный Instagram-аккаунт Боба Марли Боб Марли

Кинокомпания Paramount объявила о начале работы над биографическим фильмом о Бобе Марли год назад. После долгих поисков авторы проекта нашли актёра, который сыграет в фильме самого музыканта.

Последней работой Кингсли Бен-Адира стала роль борца за права чернокожих в США Малкольма Икса в фильме 2020 года «Одна ночь в Майами». Ранее Бен-Адир снимался в британских сериалах «Вера» и «Острые козырьки».

Предстоящий фильм создаётся при поддержке членов семьи Боба Марли. Жена музыканта Рита Марли и его дети Зигги и Седелла Марли будут участвовать в продюсировании фильма посредством звукозаписывающей компании Tuff Gong.

Режиссёром проекта стал Маркус Грин, выпустивший недавно спортивную драму «Король Ричард», получившую шесть номинаций на премию «Оскар». Сценарий к фильму пишет Зак Бэйлин, также работавший над этим фильмом.

Умерший в 1981 году ямайский музыкант Боб Марли является одним из самых известных исполнителей в стиле регги. В 1994 году Боб Марли был включён в Зал славы рок-н-ролла в США, в 2001 году получил премию «Грэмми» и звезду на Голливудской аллее славы.