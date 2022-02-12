Красноярск, , 13:19 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 27 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 9652 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 245 969.

За сутки диагноз подтвердился у 8192 жителей, 260 из них госпитализированы в стационары. Наибольший прирост носителей зафиксирован в городах Красноярск, Ачинск, Лесосибирск, Енисейск и Минусинск.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 1439 человек. А всего к настоящему времени коронавирус победили 182 196 жителей Красноярского края.