Москва, , 13:17 — REGNUM С 21 февраля Россия возобновляет международные авиарейсы из Ставрополя, Нижневартовска, Якутска, Абакана, Ханты-Мансийска. Об этом 12 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Решение о возобновлении полетов из международных аэропортов принято по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований, отмечается в сообщении.

В оперштабе рекомендуют жителям РФ перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию от COVID-19.